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İki bin esnaf kimyasal tehlike altında 

İzmir’de iki yüzlerce iş yerine sahip Ayakkabıcılar Sitesi’nde kimyasal atıkların da bulunduğu çöpler hem halk sağlığını tehdit ediyor hem de yangın riski oluşturuyor.

  • MUAMMER BAŞKAN/ATAKAN ŞEN İZMİR
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Bornova ilçesinde iki bin işyerinin bulunduğu, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın ayakkabı ihtiyacını tedarik eden Ayakkabıcılar sitesi, çöp sorunu ile boğuşmaya devam ediyor. Sitede, belediyenin koyduğu çöp konteynerleri işyeri mevcuduna oranla çok az kalırken, firmalarda site içerisinde bulunan boş arazilere çöplerini dökmek zorunda kalıyor. 

KİMYASAL TEHDİT 

Ayakkabı tabanı imalathanesi işletmecisi Kaan Kutlubay “‘Sitedeki çöp yığınların birisi de hemen benim işyerimin dibinde. Burada geçen hafta üçüncü yangın çıktı. Dört itfaiye zorlukla söndürdü. Çöp dağının etrafı işyerleri ile çevrili. Bu işyerlerinde kimyasal malzemeler var. Büyük tehlike arz ediyor burası. CHP belediyesi sesimizi duymuyor” diyerek isyan etti. 

BiR KIVLCIM YETER 

CHP’li Bornova Belediyesi, seçim öncesi çöpleri kaldırırken, seçimlerden sonra çöpleri toplamadı. İki bin işyerinin bulunduğu sitede boş arazilere bırakılan çöpler, malzeme atıkları hem insan sağlığını tehlikeye sokarken hem de olası çöp yangınları büyük yangınlara davetiye çıkarıyor. Geçen hafta dört bir yanı işyeri olan boş arazideki çöpler belirlenemeyen bir şekilde yanmaya başladı. Şans eseri işyerlerine sıçramayan yangını itfaiye söndürdü. 

Canımızı zor kurtardık 

5 yıldır Ayakkabıcılar Sitesi’ndeki bir firmada çalışan Deniz Kudaroğlu “Çöpler yandı mı kolay kolay sönmüyor. Geçen gün yangın çıktı, biz işyerinden zor çıktık, canımızı zor kurtardık. İşyerlerinden atılan çöplerin, neredeyse tamamının hammaddesi petrol. Yangın bir dükkana sıçradığı zaman, ürünlerin hepsi kimyasal, önüne geçilemez. Çıkan yangın büyük bir felakete yol açar” diyerek çözüm bulunmasını istedi. 

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

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