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Güncel

İki bölge alev alev yanıyor! Evler tahliye edildi

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören ve Kuşdemir köyleri arası ile merkeze bağlı Kayaağıl Köyü yakınlarında çıkan iki ayrı orman yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Uşak Valisi Turan Ergün, alevlerin tehdit ettiği Kızılcaören Köyünde 11 evin tedbir amacıyla tahliye edildiğini ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

DHA20 Temmuz 2024 Cumartesi 07:46 - Güncelleme:
İki bölge alev alev yanıyor! Evler tahliye edildi
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Dün saat 18.00 sıralarında Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören ve Kuşdemir köyleri arasındaki orman ile Uşak merkeze bağlı Kayaağıl Köyü yakınlarındaki ormanda iki ayrı yangın çıktı. Yangınlar rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, yayıldı. İhbar üzerine her iki ayrı bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye, iş makinası, helikopter ve uçak sevk edildi.

Kızılcaören ve Kuşdemir köyleri arasındaki ormanda çıkan yangına havadan 4 helikopter ve 2 uçakla müdahale edilirken, karadan da yangın söndürme ekipleri alevlerle mücadele etti. Havanın kararmasıyla havadan müdahale sona ererken, karadan 95 araç ve 309 personelle yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam etti. Uşak Jandarma Komutanlığı'ndaki komandolar da yangın bölgesine sevk edilerek, söndürme çalışmalarına katıldı.

KIZILCAÖREN KÖYÜNDE 11 EV TAHLİYE EDİLDİ

Uşak Valisi Turan Ergün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Banaz Kaymakamı Cuma Emeç ve Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı ile Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören köyüne gelerek yangınla ilgili bölgede inceleme yaptı. Söndürme çalışmaları ile ilgili bilgi veren Vali Ergün, yangınlara havadan ve karadan ciddi şekilde müdahale yapıldığını belirterek, "Kızılcaören köyümüzde tedbir amaçlı 11 evi tahliye ettik. Banaz'daki yangına 4 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi. Karadan da Uşak ve çevre illerden 95 araç 309 personelle müdahale sürüyor. Şu an karadan müdahale devam ediyor." dedi.

Vali Ergün, merkeze bağlı Kayaağıl'da da yine aynı saatlerde çıkan yangına karadan 44 araç ve 112 personelle müdahale edildiğini belirterek, "İki helikopter de oraya müdahale etti. Burada herhangi bir yerleşim yeri tehdidi yok" ifadesini kullandı. İki bölgede devam eden yangınların kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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