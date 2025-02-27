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İki bölge için çığ uyarısı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri için çığ uyarısında bulunuldu.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 15:00 - Güncelleme:
İki bölge için çığ uyarısı verildi
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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, son günlerde meydana gelen kar yağışları nedeniyle Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluştuğu, bölgede mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının artacağı ve sıcaklığın pazartesi gününden itibaren mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

Bölgenin özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaçlı yerlerinde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirilirken, çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

  • çığ uyarısı
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