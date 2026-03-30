Dosyadaki dijital delillere göre, Aksoy'un Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile yaptığı yazışmalarda, İzmir Bornova Belediyesi'nde işe alınma sürecinin doğrudan Yalım üzerinden yürüttüğü tespit edildi.

ARKADAŞ GRUBUNDA PAYLAŞMIŞ

Yazışmalarda, Aksoy'un işe gitme zorunluluğunu kaldırmak için Bornova Belediye Başkanı ile görüşme talebini sevgilisi Yalım'dan istediği görülüyor. Aksoy'un "İşe gitmeye gerek var mı?" mesajına karşılık Yalım'ın belediye yönetimiyle görüşme yapması yönünde talimat verdiği tespit edildi.

Aksoy'un arkadaşlarıyla kurduğu "Happy Girls" adlı WhatsApp grubunda işe alım sürecine ilişkin belgeleri paylaştığı da belirlendi.

Görüntülerde Bornova Belediyesi'ne ait "Personel Bilgi Formu" yer alıyor ve Aksoy'un "Gerçekten işe başlıyorum galiba" mesajları dikkat çekti.

Soruşturma dosyasına giren bir diğer detay, Bornova Belediyesi halkla ilişkiler biriminden gelen yazışmalar oldu. Mesajlarda, Aksoy'un belediye başkanı tarafından toplantıya çağrıldığı ve resmi süreçlere dahil edildiği tespit edildi.

"KOKO GETİRMİŞ"

Telefon incelemesinde sadece işe alım değil, farklı suç unsurlarına ilişkin mesajlar da bulundu.

"Koko" ifadesiyle yapılan yazışmalarda, Aksoy'un bazı kişilerle birlikte uyuşturucu kullanımına yönelik planlar yaptığı görüldü.

Mesajlarda "koko yapacağız" ve "koko getirmiş" gibi ifadeler yer aldığı ortaya çıktı.

Uzman ekipler, elde edilen dijital verilerin detaylı analizini sürdürüyor.

Teknik incelemelerin ardından soruşturmanın, hem işe alım sürecine ilişkin iddialar hem de uyuşturucu madde kullanımı ve temini konularını kapsayacak şekilde genişleyebileceği belirtiliyor.