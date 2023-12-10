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İki cinayetten aranan Kuzey Makedonyalı siyasetçi Balıkesir'de yakalandı

Kuzey Makedonya'da iki cinayetten aranan aşırı sağcı parti lideri, Balıkesir'de yakalandı.

IHA10 Aralık 2023 Pazar 12:19 - Güncelleme:
İki cinayetten aranan Kuzey Makedonyalı siyasetçi Balıkesir'de yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp yakınlarında 14 yaşındaki Vanja Gjorchevska ve 74 yaşındaki Panche Zhezhovski'yi öldürdüğü iddiası ile aranan Ljupco Palevski, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu ile yakalandı. İnterpol tarafından arandığı öğrenilen Palevski'nin Makedonya'da aşırı sağcı bir partinin lideri olduğu biliniyor. Şüpheli Palevski'nin Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldiği ihtimali üzerinde durulurken, polis ekipleri Türkiye bağlantılarını da araştırıyor

  • kuzey makedonya
  • Ljupco Palevski
  • Balıkesir Emniyet Müdürlüğü

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