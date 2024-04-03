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İki çocuğun evlendirildiği iddialarına Gaziantep Valiliği'nden açıklama geldi

Gaziantep Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında iki çocuğun evlendirildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA3 Nisan 2024 Çarşamba 00:05 - Güncelleme:
İki çocuğun evlendirildiği iddialarına Gaziantep Valiliği'nden açıklama geldi
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Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada bazı hesaplardan 8 yaşında iki çocuğun evlendirildiği düğün görüntüleri paylaşılmış, görüntülerin Gaziantep'te yapılan bir düğünde çekildiği iddia edilmiştir. Yapılan incelemede bahse konu görüntülerin yurt dışında daha önce yapılan bir düğünle ilgili 2023 yılında paylaşıldığı, görüntülerin başka ülke vatandaşlarına ait olduğu, ülkemizle herhangi bir bağlantısının olmadığı anlaşılmıştır."

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