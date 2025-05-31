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İki çocuğunun yanında burnunu kırdılar: Marmaray magandası tutuklandı

Maltepe'de Marmaray'da yolculuk sırasında yer verme tartışmasında, yanında çocukları olan babayı darp eden şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Babaya saldırarak burnunu kıran şüpheli tutuklandı.

AA31 Mayıs 2025 Cumartesi 08:25 - Güncelleme:
İki çocuğunun yanında burnunu kırdılar: Marmaray magandası tutuklandı
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Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E. (46), yer verme meselesi nedeniyle kadınla tartıştığı sırada iki erkek yolcunun yumruklu saldırısına uğradı.

Burnu kırılan D.E. iki çocuğuyla Yalı Mahallesi Süreyya Plajı Tren İstasyonu'nda Marmaray'dan indi.

Tarafların istasyonda yeniden kavga etmesi üzerine araya güvenlikçiler girerken korkan çocukları diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

Baba D.E'nin şikayeti üzerine haklarında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan şüpheliler İ.A. (22) ve E.D. (50) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen İ.A. serbest bırakıldı.

Diğer şüpheli E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçuyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, yaşanan tartışma ve kavga anı bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

- TARAFLARIN İFADELERİ

Gözaltına alınan şüpheli E.D. ifadesinde, müştekinin trendeki bir kadına bağırması üzerine tartıştıklarını, yaşananlardan pişman olduğunu söyledi.

Şüpheli İ.A. ise müşteki D.E. ile kavga eden şüpheli E.D'yi ayırdığı sırada, D.E'nin kendisini iteklemesi nedeniyle kavgaya dahil olduğunu savundu.

Müşteki D.E. ifadesinde, trende bir kadını yol vermediği için uyardığı esnada, bir erkek yolcunun "Neden bayana bağırıyorsun?" diyerek kendisini darbettiğini sonra da kaçtığını anlattı.

Daha sonra başka bir erkek yolcu ile aralarında tartışma çıktığını aktaran D.E, hakaret ve tehdide uğradığını belirterek şikayetçi oldu.

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