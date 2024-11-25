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İki doktoru darbeden hasta yakını için karar

Konya'da vefat eden annesinin bulunduğu yoğun bakım ünitesinde görevli iki doktoru darbeden zanlı, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

AA25 Kasım 2024 Pazartesi 11:34 - Güncelleme:
İki doktoru darbeden hasta yakını için karar
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İddiaya göre, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir süredir tedavi gören annesinin 23 Kasım'da vefatı üzerine doktorları sorumlu tutan H.A.S, yoğun bakım ünitesinde görevli Dr. Yasin Esen ve Dr. Rıza Erol Mıngır'a saldırdı.

Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine hastane çevresine gelen polis ekipleri olayın büyümesini engelledi.

Hafif yaralanan doktorlar, hasta yakınından şikayetçi oldu.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli H.A.S, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

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