İki doz Sinovac'ın etkinlik oranı ne kadar? Bakan Koca açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, 'Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Sinovac aşısının iki doz etkinliğinin yüzde 83,5 olduğu belirlendi. Araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet'te yayımlandı' dedi.
15 Temmuz 2021 Perşembe 19:59 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 19:59
Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Sinovac aşısının iki doz etkinliğinin yüzde 83,5 olduğu belirlendi. Araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet'te yayımlandı" dedi.