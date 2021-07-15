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  • İki doz Sinovac'ın etkinlik oranı ne kadar? Bakan Koca açıkladı
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İki doz Sinovac'ın etkinlik oranı ne kadar? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, 'Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Sinovac aşısının iki doz etkinliğinin yüzde 83,5 olduğu belirlendi. Araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet'te yayımlandı' dedi.

15 Temmuz 2021 Perşembe 19:59 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 19:59
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Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Sinovac aşısının iki doz etkinliğinin yüzde 83,5 olduğu belirlendi. Araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet'te yayımlandı" dedi.

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