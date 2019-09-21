İki el üç kişiyi hayata bağladı

ANTALYA’DA üç yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki Emin Konar’ın organları ailesi tarafından nakil bekleyen hastalara bağışlanmıştı. Konar’ın iki kolu da Akdeniz Üniversitesi’nde 11 buçuk saat süren bir ameliyatla tarlada bulduğu amonyum sülfat ile amonyum nitrat karışımının patlaması sonucu kollarını kaybeden Adıyamanlı 32 yaşındaki Mustafa Sağır’a nakledilmişti.

ONA ‘OĞLUM’ DİYORLAR

8 yıllık özlemin ardından yeniden iki kola kavuşan Mustafa Sağır, o günden bu yana kendisine umut olan Emin Konar’ın ailesini ziyaret ederek, evlat özlemini gidermelerini sağlıyor. Konar çifti de Sağır’ı kendi evlatlarından ayırt etmiyor. Tedavi süreci devam ettiği için sık sık Antalya’ya geden Mustafa Sağır, Emin Konar’ın annesi Hatice ve adaşı olan babası Mustafa Konar’la da buluşuyor. Mustafa Sağır, “Bana oğlum diyorlar. Artık onlar da benim bir ailem. Onların ellerini öpüyorum. Bu sayede evlatlarının ellerine dokunuyorlar. Mustafa ağabeyim, Hatice ablama çok teşekkür ederim. Allah razı olsun onların sayesinde artık bayramlarda ailemin, büyüklerimin ellerini öpebiliyorum” ifadelerini kullandı. İnsanların bakışları yüzünden topluma girmekten çekindiğini anlatan

Sağır, “Yıllarca insanlarla tokalaşamadım, bayramlaşamadım. İnsanlar tokalaşmak için ellerini uzattığında çok üzülüyordum” dedi.