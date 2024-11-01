Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 31 Mart'taki seçim öncesi PKK bağlantılı kişilerden destek istediğine dair deliller soruşturma dosyasına girdi. Dinlemeye takılan Özer'in, iki kardeşi dağda, bir kardeşi de terörden tutuklu olan Mehmet Kaya'yı 'taziye' bahanesiyle aradığı; başsağlığı diledikten sonra seçimlerde destek istediği ortaya çıktı.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Soruşturma tutanaklarında Özer'in 23 Kasım 2023 ila 23 Ocak 2024 tarihleri arasında dinlemeye takılan iki görüşme en önemli delilerden biri olarak gösterildi.

KİM OLDUKLARINI BİLİYORDU

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Tutanaklarda, 31 Mart'taki yerel seçimlerde CHP'den aday gösterilen Özer'i arayan bir kişinin annesi ölen Mehmet Kaya'ya taziye ziyaretine gitmesini istediği; Özer'in de Kaya'nın parti (DEM) içerisindeki konumunu sorduğu yer aldı. Telefonun diğer ucundaki kişinin Özer'in sorusuna karşılık Kaya'nın iki kardeşinin terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda olduğunu; bir kardeşinin ise yine terör suçundan cezaevinde yattığını, bu nedenle partinin Kaya'ya değer verdiği' bilgisini aktardığı öğrenildi. Ahmet Özer'in de bu bilgileri aldıktan sonra Mehmet Kaya'yı telefonla arayarak başsağlığında bulunduğu ve yerel seçimlerde kendisinin yardımına ihtiyacının olduğunu söylediği tespit edildi.

KAÇMA ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI

Hakimlik tutuklama gerekçesi olarak Özer'in hiyerarşik şekilde örgütle bağlantılı olduğuna vurgu yaparak "Delillerin henüz toplanmadığı ve üzerine atılı suçun katalog suçlardan olduğu, kaçma ve saklanma şüphesini uyandıran somut olguların bulunduğu" gösterildi. Ahmet Özer'in telefonda 694 kez teröristlerle; 14 defa da PKK elebaşı Remzi Kartal'la görüştüğü belirlenmişti.

PKK'LI KARDEŞLER İÇİN 'DEĞERLİ EVLATLAR' DEDİ

Tapelerde Ahmet Özer'in Mehmet Kaya ile görüşmesinde terörist kardeşleri için 'değerli evlatlar' ifadesini kullandığı duyuldu. İkilinin görüşmesi kayıtlara şöyle geçti:

Ahmet Özer: Ee başın sağolsun Mehmet

Mehmet Kaya: Sağolasın hocam hürmet ediyorum

Ahmet Özer: Annemiz vefat etmiş

Mehmet Kaya: Allah razı olsun, sağolasın hocam

Ahmet Özer: Çok üzüldüm

Mehmet Kaya: Allah razı olsun sağolasın

Ahmet Özer: Çok değer verdiğimiz bir annemizdi

Mehmet Kaya: Sağolasın hocam, Allah razı olsun sağolasın

Ahmet Özer: Sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi

Mehmet Kaya: Sizin gibi değerli dostlarımız sağolsun hocam.

ÖRGÜTE ZİYARETİ HATIRLAMADI!

Ahmet Özer'in 15 Aralık 2023'te Van'da terör örgütünün yapılanmalarından MEBYA-DER'e giriş yaptığı da tespit edildi. Özer, ziyaret ile ilgili soruya "MEBYA-DER diye bir yeri ziyaret edip etmediğimi hatırlamıyorum" yanıtını verdi. Özer odasında ele geçirilen belgeler için "Yüzlerce kişinin içeri girip çıktığı yüzlerce derginin girdiği bir makam odası. Ben hangi dergi geliyor, kim geliyor bilmiyorum" dedi.

SEÇİMDEN İKİ GÜN ÖNCE 40 BİN DOLAR

Özer'in banka hesabından 482 bin 750 lira gönderilen şirketin sahiplerinin Sait K. ile Faik K. olduğu; Faik K.'nın hakkında daha önce terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası gibi suçlardan işlem yapıldığı belirlendi. Özer'in hesabına 29 Mart'ta Muhammed S.Ö. tarafından 40 bin dolar gönderildiği de tespit edildi. Özer'in avukatları 40 bin doların 'seçim bağışları' olduğunu savundu.

"REMZİ KARTAL HEMŞERİM"

Avrupa'daki firari terör örgütü PKK elebaşlarından Remzi Kartal'la yaptığı 14 ayrı telefon görüşmesi sorulan Ahmet Özer, şöyle konuştu: "Remzi Kartal Vanlıdır, aynı aşiret mensubuyuz. Yurt dışına çıktıktan sonra irtibatım yoktur. Benzer bir ideolojiye ve dünya görüşüne sahip değilim."

MAKAM ODASINA ÇİLİNGİRLE GİRİLDİ

Ahmet Özer'in Esenyurt'taki evinde gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı. Özer Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilirken; evinde ve belediye binasındaki makamında arama yapıldı. Paylaşılan görüntü- lerde makam odasının kapısının çilingir yardımıyla açıldığı görüldü.

KONSERDE TERÖR PROPAGANDASI!

Esenyurt Belediyesi'nin 8 Ekim'deki festivalinde terör örgütü propagandası yapan Rojda Şenses'in verdiği konser sırasında bazı kişiler de PKK elebaşı Öcalan sloganları atmıştı. Özer bu olaya ilişkin, "Ben davet etmedim, memurlar ayarladı. 3-5 kişi slogan atıldıysa emniyet gözaltına alsaydı. Görmedim, duymadım" dedi. Ahmet Özer, konserde ise Rojda'ya sarılarak, "Müthiş bir ses" diyerek tebrik etmişti. Rojda Şenses, 14 yıl önce terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmaktan ceza almıştı.

KOLTUK VALİ YARDIMCISINA EMANET

İçişleri Bakanlığı, terör soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

DEM'LİLER CHP'NİN OTOBÜSÜNDE

Mitingde ilk konuşmayı CHP otobüsünün üstüne çıkan DEM Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları yaptı.

Ahmet Özer 'terör'den tutuklandı

Terörden tutuklanan Ahmet Özer'in gözaltı alındığı anlar ortaya çıktı

Esenyurt Belediyesi'ne atama