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İki grubun kavgasında belediye başkanı da yaralandı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada aralarında Türkmen Beldesi Belediye Başkanı Veli Fidan'ın da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Polis ve jandarma yaralıların kaldırıldığı hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

DHA25 Temmuz 2024 Perşembe 07:46 - Güncelleme:
İki grubun kavgasında belediye başkanı da yaralandı
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Toprakkale ilçesine bağlı Türkmen Beldesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kalabalık iki grubun taş ve sopalarla birbirlerine saldırdığı kavgada aralarında Türkmen Beldesi Belediye Başkanı Veli Fidan'ın da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların tedavi altına alındığı hastane önünde toplanan iki grup üyeleri arasında yeniden arbede yaşanması üzerine olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralıların tedavisi sürüyor.

Jandarma, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

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