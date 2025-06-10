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  • İki grup arasında çıkan kavgada 5'i kadın 7 kişi yaralandı
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İki grup arasında çıkan kavgada 5'i kadın 7 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 5'i kadın toplam 7 kişi yaralandı.

IHA10 Haziran 2025 Salı 08:45 - Güncelleme:
İki grup arasında çıkan kavgada 5'i kadın 7 kişi yaralandı
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Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Sincik ilçesi Uğurlu köyünde iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada bir kadın vücuduna aldığı bıçak darbesiyle olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin kadın olduğu öğrenildi. Diğer yaralılar ise darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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