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İki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Yaşar Çakırlı (35) öldü, Murat Ö. (42) ve Recep A. (20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın ardından otomobille kaçan Mustafa A., Kadir S. ve Muhammed A.K. gözaltına alındı.

DHA24 Temmuz 2020 Cuma 12:59 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 12:59
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Olay, dün saat 23.30 sıralarında Yavruturna Mahallesi'ndeki Kavukçu Sokak'taki bir otoparkta meydana geldi. Yaşar Çakırlı, Murat Ö. ve Recep A.'nın yanına gelen Mustafa A., Kadir S. ve Muhammed A.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir S. tüfekle, Mustafa A. da tabancayla ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun ve saçma isabet eden Yaşar Çakırlı, Murat Ö. ve Recep A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşar Çakırlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından otomobille kaçan Mustafa A., Kadir S. ve Muhammed A.K. gözaltına alındı.

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