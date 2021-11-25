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İki grup arasında kavga çıktı, bir kişi öldü

Muğla'da iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Samet Demir (33) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA25 Kasım 2021 Perşembe 15:51 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 15:51
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Olay, dün, saat 23.30 sıralarında Menteşe ilçesinde Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Samet Demir, tabancayla göğsünden ve bacaklarından 4 kurşunla vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kavgaya karışan kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki grup arasında çıkan, Samet Demir'in tabancayla vurularak öldürüldüğü kavgaya ilişkin Şuayip K., gözaltına alındı. Şuayip K.'nın, kendisini gözaltına alan polis ekiplerine, "Önceden aramızda husumet vardı. Bu nedenle yine tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Ben de kendimi korumak için tabancamı çıkartıp, ateşledim" dediği belirtildi.

Polisin olayla ilgili çalışmaları sürerken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

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