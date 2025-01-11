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İki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

AA11 Ocak 2025 Cumartesi 07:53 - Güncelleme:
İki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga
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İddiaya göre, Turanlar Mahallesi'nde bir kahvehanede M.K, İ.K, M.K. ve B.U. ile H.K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda H.K, darp sonucu yaralandı.

Durumu öğrenen baba S.K. ve oğlu H.K, mahalle meydanında grupla bir araya geldi.

Burada devam eden kavgada S.K, tabancasıyla ateş açıp M.K'yi yaralarken, M.K'yi de sağ kolundan bıçakladı. S.K. ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tabancayla yaralanan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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