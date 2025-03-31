İki grup arasındaki kavgada kan aktı: 7 yaralı 4 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Seyitnizam Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup, dün barışma amacıyla buluştu. İki taraf arasında sokakta başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Selim B. ve Doğan B. tabancayla ateş açarken, taraflar birbirlerine bıçakla da saldırmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda Murat D. ve Muhyettin Y. silahla, Selim B. ve Sercan B. bıçakla, Türkmen Ö, Nüsrettin Y. ve Bayram Y. de kavgada aldıkları darbeler sonucu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olayla ilgili çalışma yaptı.

Ekipler, Yasin O, Mesut B, Sercan B. ve Sayim B'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, taraflar arasında yaşanan kavga vatandaşların cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde elinde silah bulunan şüphelinin, husumetli olduğu kişilere doğru koşması, diğer tarafın da kaçması ve kavga anları yer alıyor.