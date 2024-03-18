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İki grup arasındaki tartışma caddeye taştı

Başakşehir'de bir kafe içerisinde iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

IHA18 Mart 2024 Pazartesi 09:08 - Güncelleme:
İki grup arasındaki tartışma caddeye taştı
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Kafenin dışında birbirlerine acımasızca saldıran şahıslardan bazıları araçların üzerinden atlarken polis ekipleri kavgayı ayırmakta zorluk yaşadı. Dakikalarca süren kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Başakşehir Başak Mahallesi'ndeki bir kafede yaşandı. Kafe içerisinde bulunan 2 grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Grubun tartışması dışarıda da devam etti. Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Birbirine tekme ve tokatla saldıran şahıslar araya giren polislere rağmen kavgaya devam etti. Birbirlerine araçların üzerinden atlayarak saldıran şahısların kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • Başakşehir kafe kavga
  • Gruplar arası tartışma
  • İstanbul çatışma

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