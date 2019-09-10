İki gün çalışma telafisi imkansız zararlar verir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin çalışma gün sayısını 5’ten 2’ye düşürüp AK Parti İBB Meclis grubunun, eylülde yapılacak meclis toplantılarının 5 gün boyunca yapılmasına ilişkin teklifini oylatmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kararı mahkemeden döndü. İstanbul 10. İdare Mahkemesinde açılan davada, İBB Meclisi’nin 7 Temmuz 2019 tarihli toplantısında Başkan İmamoğlu, meclisin çalışma gün sayısını 5’ten 2’ye düşürdü.

AK PARTİ KARARI MAHKEMEYE GÖTÜRDÜ

AK Parti İBB Meclis üyeleri Ömer Çetinkaya ve Faruk Gökkuş, İmamoğlu’nun tasarrufunu yargıya taşıdı. İstanbul 10. İdare Mahkemesinde açılan “yürütmeyi durdurma” davasında İmamoğlu’nun uygulamasıyla ilgili mahkeme kararını açıkladı.

İmamoğlu’nun uygulamasının telafisi imkansız zararlar doğuracağı belirtilen kararda, “Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi” denildi. İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 9 Ağustos 2019 tarihinde verdiği bu karara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itiraz etti. İBB avukatı Şuğle Kınık’ın yaptığı itirazı da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdare Dava Dairesi de oybirliğiyle reddetti.

MECLİS İRADESİ BAŞKASINA BIRAKILAMAZ

AK Partili meclis üyesi Ömer Çetinkaya, hem idare mahkemesinin hem de istinaf mahkemesinin kendilerini haklı gördüğünü belirtti. Belediye meclisinin iradesinin bir başkasına bırakılamayacağını dile getiren Çekinkaya, şunları kaydetti:

ZAMANA VE SÜREYE MECLİS KARAR VERİR

“İmamoğlu, ‘meclisi istediğim zaman açar, istediğim zaman kapatırım’ anlayışında. Böyle bir şey kanunda yok. Belediye meclisi, encümen ve başkanlık gibi ayrı organdan oluşuyor. Meclis, karar organıdır. Tüm şartlarını başkana bıraktığımızda bu olmaz. Meclisin ne zaman ve ne kadar çalışacağına yine meclis karar verir. İmamoğlu, yetkisi olmadığı halde ağustosta verdiğimiz önergemizi oylatmayarak reddetmişti. Bu işlemi hukuka aykırıydı. Bunun üzerine mahkemeye başvurduk. Mahkeme bizi haklı, onu da haksız buldu ve işlemini iptal etti.”