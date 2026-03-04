İSTANBUL 14°C / 3°C
4 Mart 2026 Çarşamba
  • İki gün önce kiraladığı dükkanda can verdi! Kocaeli'de sır ölüm
İki gün önce kiraladığı dükkanda can verdi! Kocaeli'de sır ölüm

Kocaeli'de iki gün önce kiraladığı iş yerine temizlik yapmak için giden 35 yaşındaki adamdan haber alamayan vatandaşlar dükkâna girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Genç adam iş yerinde ölü bulundu.

İHA4 Mart 2026 Çarşamba 15:15
Edinilen bilgiye göre, Vezirçiftliği Mahallesi Bağın Sokak'ta bulunan tek katlı iş yerini iki gün önce kiralayan Yusuf Ayyıldız (35), dükkanda temizlik yapmak üzere adrese geldi.

Bir süre sonra iş yerinin kapısının açık olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, içeri girdiklerinde Ayyıldız'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ayyıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, adrese incelemelerde bulundu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

