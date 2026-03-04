İki gün önce kiraladığı dükkanda can verdi! Kocaeli'de sır ölüm

Edinilen bilgiye göre, Vezirçiftliği Mahallesi Bağın Sokak'ta bulunan tek katlı iş yerini iki gün önce kiralayan Yusuf Ayyıldız (35), dükkanda temizlik yapmak üzere adrese geldi.

Bir süre sonra iş yerinin kapısının açık olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, içeri girdiklerinde Ayyıldız'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ayyıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, adrese incelemelerde bulundu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.