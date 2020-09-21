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İki gündür kayıp olarak aranan zihinsel engelli dayı ve yeğenin cesetlerine ulaşıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde dayı ile yeğeni sulama havuzunda ölü bulundu. Cesetler, kesin ölüm nedenlerinin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA21 Eylül 2020 Pazartesi 14:57 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 14:57
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Alınan bilgiye göre, Pazarkaşı Mahallesi'ndeki evlerinden dün ayrılan ve zihinsel engelli oldukları öğrenilen Duran Teynel (30) ve yeğeni İlyas Bulutoğlu'ndan (20) haber alamayan yakınları, durumu emniyete bildirdi.

Arama çalışmalarını iki gündür sürdüren ekipler, aynı mahallede bulunan sulama havuzunda iki ceset olduğunu tespit etti.

Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, cesetleri havuzdan çıkardı.

İncelemede, cesetlerin Teynel ve yeğeni Bulutoğlu'na ait olduğu belirlendi.

Cesetler, kesin ölüm nedenlerinin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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