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İki İETT otobüsü yolda kaldı

İstanbul Sultangazi'de peş peşe arızalanan 2 İETT otobüsü yolda kalırken, yolun kapanması nedeniyle sürücüler ara sokaklardan ilerledi. Bu sabah saatlerinde ise başka bir İETT otobüsünün yolda kalması nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

IHA19 Aralık 2022 Pazartesi 11:59 - Güncelleme:
İki İETT otobüsü yolda kaldı
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Olay dün gece saat 23.30 sıralarında Uğurmumcu Mahallesi G Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle arıza yapıp yol ortasında kaldı. Ardından ikinci bir otobüs de yaklaşık 10 metre mesafede arıza yaptı. Araçlar yolun ortasından kalınca sürücüler ara sokaklardan ilerlemeye çalıştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise 2 otobüsün arıza yaparak yolda kaldıkları ardından ise olay yerine çekicinin geldiği görülüyor.

Bu sabah saatlerinde ise Cebeci Mahallesi'nde ise başka bir İETT otobüsü yolda kaldı. Bu nedenle araç kuyruğu oluştu.

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