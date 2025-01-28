İki İETT otobüsünün karıştığı kaza İstanbul'da trafiği felç etti

Alınan bilgiye göre, 34 TP 2291 plakalı İETT otobüsünün körüğü, Kuyumcukent Sokak'ta Basın Ekspres Yolu'na doğru seyrederken henüz bilinmeyen bir arızalandı.

Aynı şeritte ilerleyen başka bir İETT otobüsü, körükteki teknik aksamı kırıldığı belirlenen araca çarptı.

Kazada körüğü arızalanan İETT otobüsü savrularak, durdu.

İETT otobüslerini durduran şoförler yolcuları araçtan tahliye etti.

Kazanın meydana geldiği bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken trafik akışı aksadı.

Toplu taşımayı kullanan yolcular araçlardan inerek, yürümek zorunda kaldı.

Ekiplerin çalışmasıyla otobüsün yolun kenarına çekilmesinin ardından caddedeki trafik akışı yeniden sağlandı.

Bölgedeki trafik yoğunluğu ise sürüyor.

