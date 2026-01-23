Arnavutköy'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, kontrolden çıkarak ormanlık alana uçtu.

Kaza saat 07.00 sıralarında Arnavutköy'de İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi.

İçinde yolcuların bulunduğu MK22 numaralı İETT otobüsü, iddiaya göre frenin boşalması sonucu kontrolden çıkarak ormanlık alana uçtu. Araçta bulunan yolcular büyük panik yaşarken, vatandaşlar araçtan kendi imkanlarıyla tahliye oldu.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, facianın eşiğinden dönüldü. Aracın olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

BEYKOZ'DA İETT FACİASI: YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Beykoz'da, 2 İETT otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü, karşı yönden gelen başka bir İETT otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 yolcu ile otobüs şoförü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede aksayan trafik, otobüslerin çekilmesinin ardından normale döndü.

Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, karşı yönden gelen 2 otobüsün çarpışması yer alıyor.