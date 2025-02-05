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İki ilde daha eğitime kar engeli

Gümüşhane'de kar nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verilirken, Ordu'nun 5 ilçesinde de yarın eğitime ara verildi.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 18:00 - Güncelleme:
İki ilde daha eğitime kar engeli
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların yarın tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ORDU

Ordu'nun 5 ilçesinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Açıklamada, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerinin tamamında okullarda eğitime yarın için ara verildiği, Akkuş, Çamaş, Çaybaşı, İkizce, Kabadüz ve Ulubey ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı.

Tamamen veya kısmen eğitime ara verilen ilçelerdeki engeli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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