İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2024 Cumartesi / 19 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9872
  • EURO
    38,0601
  • ALTIN
    2745.1
  • BIST100
    9668.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İki ilde denize girmeyin uyarısı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon ve Giresun valilikleri, vatandaşları bugün ve yarın denize girmemeleri konusunda uyardı.

AA24 Ağustos 2024 Cumartesi 17:02 - Güncelleme:
İki ilde denize girmeyin uyarısı
ABONE OL

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün ve yarın olumsuz hava şartları nedeniyle rüzgarın hızlı esmesinin dalga yüksekliğinin artmasına sebep olması beklendiğinden, vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmemesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

DENİZDE YÜKSEK DALGALAR BEKLENİYOR

Giresun Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da 2 gün boyunca il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denizde yüksek dalgalar beklendiği vurgulandı.

Vatandaşların can güvenlikleri için denize girmemesi istenen açıklamada, bu konuda yapılan uyarıların dikkate alınması gerektiği kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.