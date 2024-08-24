İki ilde denize girmeyin uyarısı

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün ve yarın olumsuz hava şartları nedeniyle rüzgarın hızlı esmesinin dalga yüksekliğinin artmasına sebep olması beklendiğinden, vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmemesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Giresun Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da 2 gün boyunca il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denizde yüksek dalgalar beklendiği vurgulandı.

Vatandaşların can güvenlikleri için denize girmemesi istenen açıklamada, bu konuda yapılan uyarıların dikkate alınması gerektiği kaydedildi.