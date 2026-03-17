İki ilde düzensiz göçe geçit verilmedi

Trakya bölgesinde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan düzensiz göçmenlere yönelik denetimler kararlılıkla sürdürülüyor. Edirne ve Kırklareli'nde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 11 kişi yakalandı. Göçmenler, gerekli işlemlerin ardından ilgili birimlere teslim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 7 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri il genelinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.