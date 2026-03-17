İki ilde düzensiz göçe geçit verilmedi

Edirne'de 7, Kırklareli'nde 4 düzensiz göçmen güvenlik güçlerinin kent genelindeki denetimlerinde yakalandı. Yabancı uyrukluların işlemleri tamamlanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

AA17 Mart 2026 Salı 09:46
Trakya bölgesinde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan düzensiz göçmenlere yönelik denetimler kararlılıkla sürdürülüyor. Edirne ve Kırklareli'nde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 11 kişi yakalandı. Göçmenler, gerekli işlemlerin ardından ilgili birimlere teslim edildi.

DÜZENSİZ GÖÇE GEÇİT VERİLMEDİ

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 7 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

DÜZENSİZ GÖÇMEN GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİ

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri il genelinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

