İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2026 Cumartesi / 10 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4684
  • EURO
    51,2648
  • ALTIN
    6418.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İki ilde düzensiz göçe geçit verilmedi

Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin yürüttüğü denetimlerde toplam 13 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 7 yabancı uyruklu İl Göç İdaresi'ne sevk edilirken, Kırklareli'nde yakalanan 6 düzensiz göçmen Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AA28 Mart 2026 Cumartesi 10:55
ABONE OL

Trakya bölgesinde düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonuç vermeye devam etti. Edirne ve Kırklareli illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimlerde toplam 13 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler hakkında yasal işlemler derhal başlatıldı.

EDİRNE'DE 7 YABANCI UYRUKLU YASA DIŞI GİRİŞ YAPARKEN TESPİT EDİLDİ

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 7 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

KIRKLARELİ'NDE 6 DÜZENSİZ GÖÇMEN PEHLİVANKÖY'E TESLİM EDİLDİ

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, il genelinde 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

  • düzensiz göçmen
  • Edirne göç operasyonu
  • Kırklareli göçmen
  • Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi
  • yasa dışı giriş

ÖNERİLEN VİDEO

Halı sahada acı ölüm! O anlar saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.