İki ilde düzensiz göçe geçit verilmedi

Trakya bölgesinde düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonuç vermeye devam etti. Edirne ve Kırklareli illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimlerde toplam 13 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler hakkında yasal işlemler derhal başlatıldı.

EDİRNE'DE 7 YABANCI UYRUKLU YASA DIŞI GİRİŞ YAPARKEN TESPİT EDİLDİ

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 7 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

KIRKLARELİ'NDE 6 DÜZENSİZ GÖÇMEN PEHLİVANKÖY'E TESLİM EDİLDİ

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, il genelinde 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.