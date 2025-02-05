İki ilde eğitime kar engeli

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, gün içinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Hadim ve Güneysınır ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitim gören öğrenciler için bugün eğitim öğretime ara verildi."



GİRESUN'UN İKİ İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Alucra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Şebinkarahisar'da da kar, don ve buzlanma dolayısıyla taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretimine bugün ara verildiği kaydedildi.