İki ilde eşzamanlı denetim: Düzensiz göçe geçit verilmedi

Trakya bölgesinde sınır güvenliği kapsamında yürütülen denetimler sonuç vermeye devam ediyor. Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçleri, eş zamanlı operasyonlarla toplam 15 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, gerekli işlemlerin ardından ilgili birimlere teslim edildi.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 9 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, il genelinde 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.