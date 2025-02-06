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İki ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

İzmir ve Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 09:27 - Güncelleme:
İki ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ soruşturmalarında isimleri geçen, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ile emniyet mahrem imam kaydı bulunan, KHK ile kapatılan kurumda çalışmış, Banka Asya'da artan kaydı tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, İzmir kent merkezi ve Bayındır ilçesi ile Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerin 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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