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İki ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Van ve Antalya'da polisi FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon yaptı. Düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

DHA08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:27 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:27
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Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Van ve Antalya'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, örgüt üyeleriyle irtibat/iltisak içerisinde bulundukları tespit edilen 3 zabıt kâtibi, 4 infaz ve koruma memuru, 1 mübaşir, 1 bilgisayar işletmeni ve 1 memur olmak üzere toplam 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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