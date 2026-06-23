Samsun'un Alaçam ilçesinde insansız hava aracı (İHA) bulunduğu ihbarı üzerine bölgede hareketlilik yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Yukarı Elma Mahallesi Karataş mevkisinde, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri tarafından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, bulunan cismin incelenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

İlk değerlendirmelerde cismin bir insansız hava aracı olduğu belirtilirken, menşei ve özelliklerinin belirlenmesi için teknik inceleme sürüyor. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İHA'nın ilgili birimler tarafından detaylı olarak değerlendirileceği öğrenildi.

Öte yandan, İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu ve bölgeye nasıl ulaştığı yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacak.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

EVİN BAHÇESİNE İHA DÜŞTÜ ARDINDAN ALEV ALEV YANDI

Edinilen bilgilere göre, Cide ilçesine bağlı Kuşkayası köyünde ikamet eden Musa Zilan'a ait evin arkasında bulunan fındık bahçesine İHA düştü. Büyük bir gürültü ile düşen ve yaklaşık 200 kilogramdan daha ağır olduğu tahmin edilen İHA, ardından alev aldı. Evin bahçesine düşen İHA'nın parçaları etrafa saçıldı.

Gürültü üzerine evden çıkan Musa Zilan, bahçesine düşen hava aracını görünce şaşırdı. Olayın ardından Zilan, ihbarda bulundu. İhbarla birlikte olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, İHA'nın düştüğü alanda incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri, evin bahçesine düşen İHA'nın menşei ve kime ait olduğunun tespit edilebilmesi için inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.