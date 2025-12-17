İSTANBUL 14°C / 4°C
Güncel

İki ilde kar yağışı ulaşımı vurdu: 70 yerleşim yolu kapandı

Van ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 70 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yoğun çalışması sonrası 55 yerleşim yerinin yolu açıldı.

AA17 Aralık 2025 Çarşamba 10:13
İki ilde kar yağışı ulaşımı vurdu: 70 yerleşim yolu kapandı
Van ve Bitlis'te kar nedeniyle 70 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün etkili olan kardan dolayı kapalı olan 90 mahalle ve mezranın yolunun açılması için çalışma yürütüldü.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çabası sonucu 55 yerleşim yerinin yolu açıldı.

Ekipler, kapalı olan 35 yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- BİTLİS

Bitlis'te kar nedeniyle 35 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, gece kent genelinde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

İl ve ilçelerde 35 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirten Kurtkan, kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Karla beyaza bürünen kentte, soğuk hava etkisini sürdürüyor.

