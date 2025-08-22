İzmir'in Menderes ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Geniş bir alana yayılan alevlere havadan 8 uçak ve 9 helikopter, karadan da arazözlerle müdahale sürüyor.

Menderes ilçesi Çile Mahallesi'nde bugün saat 12.45 te ziraat arazisinden çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Kuru otların ve rüzgarın etksiyle alevler geniş bir alana yayıldı. Yangına 12.55 itibariyle müdahale başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 9 helikopterle havadan, 25 arazöz, 26 su ikmal ve 4 dozer ile karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Gökyüzün doğru metrelerce yükselen dumanlar Kuşadası ilçesinden dahi görülebiliyor.

OGM'DEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), İzmir'deki yangının Çakaltepe mevkiinde, orman dışı alandan başlayarak ormana sıçrayan yangın ile havadan ve karadan mücadele edildiğini açıkladı.

OGM, İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına ilişkin resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. OGM, yangına 8 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz, 4 iş makinesi ve 239 personel ile müdahale edildiğini açıkladı. Aynı zamanda, yangının enerjisinin düşürüldüğünü duyurdu.

"YANGININ ENERJİSİNİ DÜŞÜRDÜK"

Sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Çakaltepe mevkiinde, orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangının enerjisini düşürdük. Kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

BODRUM

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Mumcular Mahallesi'nde dere yatağından dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, çok sayıda arazöz ile Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine de yakın alandaki yangın, kontrol altına alındı.

Yangın söndürme çalışmalarına bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.