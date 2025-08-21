İki ilde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bahçebaşı köyündeki meralık bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana ve üzüm bağlarına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

MUĞLA

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Seydikemer ilçesi Kabaağaç Mahallesi'nde yerleşim yerleri yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava araçlarıyla müdahale edilmeye başlandı. Çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi de karadan müdahale ediyor.

Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.