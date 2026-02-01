İki ilde peş peşe katliam gibi kaza: 16 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerinde yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam Tekirdağ'dan yola çıkan yolcu otobüsünün saat 10.20 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Kömürler Kavşağı'nda virajı alamayarak şarampole yuvarlandığını söyledi.

Kazanın nedeninin yapılacak teknik inceleme sonucu tespit edileceğini dile getiren Şahin, "Zemin ıslak, bölgede sis de varmış. Sürat yapılacak bir yer değil, ancak otobüsün süratli olduğu anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptığı yeni açıklamada da olay yerinde 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın ardından bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.

KAZADA YARALANAN YOLCU O ANLARI ANLATTI: ÖNCE YAN YATIP SÜRÜNDÜK, SONRA BARİYER SAPLANDI

Otobüse Isparta'da binen yolculardan Ahmet Kodaz, "Isparta'dan Antalya'ya geliyorduk. Yolda zaten çok fazla sis vardı. Şoför çok hızlı geliyordu. Viraja gelince virajı alamadı, önce yan yatıp süründük, sonra bariyer saplandı. Yolcularla birlikte aşağıya uçtuk. Otobüsün çoğunluğu doluydu" dedi.

Kazanın yaşandığı bölgede yaşayan Fatma İnce isimli vatandaş ise sürekli kazaların meydana geldiğini belirterek, "Ben bu yoldan günde 8-9 defa geçiyorum. Bu yol çok tehlikeli, bu yol ölüm makinesi. Devamlı bu yolda kaza oluyor insanlar ölüyor. Kaç defa kaza oldu, haddi hesabı yok burada. Ölüm makinesi gibi bu yola bir çözüm bulsunlar. Ne anneler babalar yanıyor şu anda, ne aileler ocaklar söndü" ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN ANTALYA'DAKİ YOLCU OTOBÜSÜ KAZASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını, 1 başsavcıvekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti: "Antalya'da meydana gelen ve hepimizi derinden üzen, 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 26 vatandaşımızın yaralandığı elim otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan ve tedavi altına alınan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 başsavcıvekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Kazaya karışan 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsünün, sabah saat 07.57'de Isparta Otogarı'na girerek yolcu aldığı ve saat 08.27 sıralarında otogarda son kez görüldüğü belirlendi. Otobüsün otogardaki giriş ve çıkış anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

BURDUR'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 7 KİŞİ ÖLDÜ

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Cuma Ali Süzer (21) idaresindeki 07 BNE 490 plakalı otomobil, Ağlasun-Antalya-Isparta kara yolunun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkisinde, Sedat Akgün (42) yönetimindeki 34 FF 2118 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda yolcu olarak bulunan Melek Akgün (45), Kuzey Akgün (10), İfaket Aydın (70), Nevin Süzer (53) kaza yerinde, Hasan Akdağ (20) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, Ağlasun-Antalya-Isparta kara yolunun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkisinde iki otomobilin karıştığı sıkışmalı trafik kazası sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, "Yaralı 5 vatandaşımız ise çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Kaza sonrası bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmış, arama-kurtarma, sağlık ve trafik ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmüştür. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelerdeki tedavileri devam etmektedir. Yol kontrollü bir şekilde trafiğe açılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN BURDUR'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"Burdur'da meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."