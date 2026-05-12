  • İki ilde rüşvet operasyonu: Doktorlar dahil 18 şüpheli gözaltında
İki ilde rüşvet operasyonu: Doktorlar dahil 18 şüpheli gözaltında

Samsun ve Ordu'da düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında doktorların da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler hakkında, 'rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi' suçlarından adli işlem başlatıldı.

AA12 Mayıs 2026 Salı 10:05 - Güncelleme:
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bazı doktorların doğrudan veya medikal firmalar aracılığıyla hastalardan rüşvet aldıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum, İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçeleri ile Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli doktorlar İ.K, Ü.B, M.G.Ö. ve H.S.C'nin bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında, "rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlarından adli işlem başlatıldı.

