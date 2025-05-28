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İki ilde sahte içki operasyonu! Yakalanan 4 şüpheli hakkında karar

İzmir ve İstanbul'da sahte içki imal ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA28 Mayıs 2025 Çarşamba 21:31 - Güncelleme:
İki ilde sahte içki operasyonu! Yakalanan 4 şüpheli hakkında karar
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Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi ve piyasaya sürülmesine ilişkin bilgi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, İzmir'in Konak ve Karşıyaka ilçeleri ile İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

4 BİN 300 LİTRE SAHTE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, 4 bin 300 litre sahte etil alkol, 2 bin sahte etiket, toplam 8 bin litre kapasiteli tanklar ve sahte içki üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda F.U., B.U., K.E. ve B.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.U., B.U. ve K.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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