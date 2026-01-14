İki ilde tefecilik operasyonu: Çek ve senetlere el konuldu

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Nevşehir ve İstanbul'da 104 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve tefecilik suçlamasıyla 68 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 2 bin 255 çek ve senet, 41 ajanda, 107 dijital materyal, 16 ruhsatsız tabanca ile 468 fişek ele geçirildi.

Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Zanlıların, 195 mağdurdan kısa vadede yüksek faiz oranları istediği, borçlarını ödemeyenlere tehditle senet imzalattıkları ve tefeciliğe konu borç tutarının da yaklaşık 215 milyon lira olduğu belirtildi.