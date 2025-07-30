İki ilde terör operasyonu: 8 şüpheli gözaltında

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM), İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütüne 28 milyon lira para topladığı tespit edilen 1 zanlının tutuklanmasının ardından soruşturma genişletildi.

Ekipler, terör örgütüne mali destek sağlayan, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan ve geçmiş dönemde terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa ve Batman'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. 2 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

