İki ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu: Eş zamanlı baskında yakalandılar

Güvenlik güçleri, DEAŞ terör örgütünün Türkiye'deki uzantılarına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Malatya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, örgüte maddi destek sağladığı ve sosyal medyada propaganda yaptığı belirlenen 9 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel materyal de ele geçirildi.

MALATYA VE ŞANLIURFA'DA 9 ZANLI İÇİN EŞ ZAMANLI BASKIN

Malatya ve Şanlıurfa'da geçmiş dönemlerde Irak'ta DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, sosyal medya üzerinden örgütü övücü ve destekleyici paylaşımlar yaptığı ve terör örgütüne maddi destek sağladığı tespit edilen 9 şahsın yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tüfek, 47 adet fişek, çok sayıda yasaklı yayın, döviz cinsinden para ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.