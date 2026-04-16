  İki ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu: Eş zamanlı baskında yakalandılar
Güncel

İki ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu: Eş zamanlı baskında yakalandılar

Malatya ve Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Irak'ta örgüt içinde faaliyet yürüttüğü ve maddi destek sağladığı tespit edilen 9 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda silah, fişek, döviz cinsinden para ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

IHA16 Nisan 2026 Perşembe 09:12 - Güncelleme:
İki ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu: Eş zamanlı baskında yakalandılar
Güvenlik güçleri, DEAŞ terör örgütünün Türkiye'deki uzantılarına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Malatya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, örgüte maddi destek sağladığı ve sosyal medyada propaganda yaptığı belirlenen 9 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel materyal de ele geçirildi.

MALATYA VE ŞANLIURFA'DA 9 ZANLI İÇİN EŞ ZAMANLI BASKIN

Malatya ve Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Malatya ve Şanlıurfa'da geçmiş dönemlerde Irak'ta DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, sosyal medya üzerinden örgütü övücü ve destekleyici paylaşımlar yaptığı ve terör örgütüne maddi destek sağladığı tespit edilen 9 şahsın yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tüfek, 47 adet fişek, çok sayıda yasaklı yayın, döviz cinsinden para ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

  • DEAŞ operasyonu
  • Malatya Şanlıurfa
  • terör operasyonu
  • DEAŞ gözaltı
  • eş zamanlı operasyon

