29 Aralık 2025 Pazartesi
  • İki ilde terör örgütü DHKP-C operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
Güncel

İki ilde terör örgütü DHKP-C operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli 2 ilde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda yakalanan 27 şüpheliden 1'i tutuklandı, 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 5'i serbest bırakıldı.

AA29 Aralık 2025 Pazartesi 10:54
İki ilde terör örgütü DHKP-C operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, DHKP-C silahlı terör örgütünde faaliyet gösterdikleri ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i ise savcılıktaki sorgusunun ardından salıverildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 21'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, 23 Aralık'ta DHKP-C terör örgütünde faaliyet gösteren ve propaganda yapan şüphelilere yönelik İzmir ve Aydın'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 27 şüpheliyi yakalamıştı.

Aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel yayın, av tüfeği, 12 av tüfeği kartuşu, 26 tabanca fişeği ele geçirilmişti.

