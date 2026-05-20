  • İki ilde uyuşturucu operasyonu: Şüpheliler cezaevinde
Güncel

İki ilde uyuşturucu operasyonu: Şüpheliler cezaevinde

Sakarya merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

AA20 Mayıs 2026 Çarşamba 10:14 - Güncelleme:
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekipler, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde apart kiralayan şüphelilerin temin ettikleri uyuşturucu maddeyi paketleyip satışa hazır hale getirerek, İstanbul, Kocaeli, Düzce, Sakarya ve ilçelerinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları aracılığıyla sattığı bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri, Kocaeli, Sakarya ve Düzce arasındaki seyahatlerini takibe aldığı U.T. (35) ile D.G'yi (27) düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilere ait 3 sırt çantasında yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 5 fişek, bir miktar uyuşturucu emdirilmiş peçete, 712 gram sentetik uyuşturucu, 68 gram esrar, 19 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 128 bin 935 lira ile not defteri ele geçirildi.

Çalışmayı genişleten polis ekipleri, şüphelilere uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen N.A.M. (51), S.Y. (27) ile K.Y.Y'yi (25) Kocaeli'de kiraladıkları adrese giderken İzmit ilçesinde yakaladı.

Şüphelilerin aracında ve apartta yapılan aramalarda 81,49 gram sentetik uyuşturucu, 40 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli malzemelere el konuldu.

Zanlıların beyanları doğrultusunda İzmit ilçesinde bir arazide de 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

