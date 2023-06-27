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İki ilde yıldırım faciası: 3 ölü

Kastamonu'da 2 kişi, Çorum'da 1 kişi yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

AA27 Haziran 2023 Salı 08:42 - Güncelleme:
İki ilde yıldırım faciası: 3 ölü
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak tarlasında çalışan 2 kişi yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Yavuç köyü mevkisinde sarımsak tarlasında çalışan Hikmet Şen ile Salim Demir'e yıldırım isabet etti.

Annesi ve komşusuna yıldırım isabet ettiğini gören Hakkı Şen durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Hakkı Şen, yıldırım isabet eden iki kişiyi traktörle tarladan köy yoluna kadar getirdi.

112 Acil Servis ekipleri yaptıkları incelemede iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şen ve Demir yapılan incelemenin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÇORUM'DA YILDIRIM İSABET ETMESİ SONUCU 1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Çorum'un İskilip ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Karaağaç köyü, Çuhalar Mahallesi Düzyayla bölgesinde hayvan otlatan Mehmet Ören, Ekrem Akdana, Ali Oruç ve Fatih Ören'e yıldırım isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Mehmet Ören'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan Ekrem Akdana, Ali Oruç ve Fatih Ören, sağlık ekiplerince ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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