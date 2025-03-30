İki ilde zincirleme kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yukarı Beylerbeyi Mahallesi Gaziantep-Adıyaman yolunda, İ.E. idaresindeki 27 ADK 18 plakalı halk otobüsü, İ.H.Y'nin kullandığı 27 Z 2700 plakalı otomobil, M.Ç. idaresindeki 41 APF 808 plakalı otomobil ve U.A. yönetimindeki 27 AYT 871 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

MERSİN'DE 3 ARAÇ ÇARPIŞTI

Kaza, bugün merkez Toroslar ilçesine bağlı Göze Mahallesi yolunda meydana gelmişti.Alınan bilgiye göre, dikkatsizlik sonucu şerit ihlali yapan bir otomobil nedeniyle, 3 araç kaza yaptı. Kazada otomobillerde bulunan 10 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri de 1'i ağır 10 yaralıyı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk etti.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma Tuğba Koç'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.