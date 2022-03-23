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İki ildeki taşınmazlara acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de

Giresun'un Dereli, Espiye ve Tirebolu ilçeleri ile Ankara'nın Bala ilçesindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA23 Mart 2022 Çarşamba 02:21 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 02:21
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, 22-23 Ağustos 2020'de Giresun'da meydana gelen sel, su baskını ve heyelan afetleri nedeniyle zarar gören hak sahipleri için ihtiyaç duyulan konutların yapımı amacıyla Dereli ilçesine bağlı Akkaya köyü, Espiye ilçesine bağlı Avluca köyü ve Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyündeki bazı taşınmazlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından acele kamulaştırılacak.

- BALA İLÇESİNDE ACELE KAMULAŞTIRILMA KARARI

Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde ilan edilen rezerv yapı alanı içerisinde bulunan bazı özel mülkiyete konu taşınmazların da imar mevzuatına aykırı, ruhsatsız, iskansız ve afet riski taşıyan yapıların tasfiye edilerek ulaşım ve altyapısıyla birlikte fen ve sanat kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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