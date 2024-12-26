İki ilimizde petrol aranacak

MAPEG'in petrol hakkına müteallik kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Wali Petrol Limited Şirketi'ne Erzurum ve Erzincan il sınırları içerisinde yer alan 14 bin 836 ve 14 bin 837 hektar yüz ölçümüne sahip sahalar için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

- DİYARBAKIR'DA PETROL ARAMA İÇİN KAMULAŞTIRMA KARARI

MAPEG, Diyarbakır'ın Sur ve Ergani ilçelerinde petrol arama faaliyetleri kapsamında iki farklı alan için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yararına kamulaştırma kararı aldı.

Kayapınar Hazro-4 kuyusu için ARİ/TPO/K/4857 petrol işletme ruhsatı kapsamında Diyarbakır'ın Sur ilçesi Konakcı köyünde 17 bin 632,06 metrekarelik bir alanın, Dereboyu-1 kuyusu için ise AR/TPO/K/L43-c1,c2 pafta numaralı arama ruhsatı kapsamında Ergani ilçesi Dereboyu Mahallesi'nde toplam 20 bin 616,6 metrekarelik bir alanın kamulaştırılmasına karar verildi.