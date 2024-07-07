İki ilimizde sel felaketi: Can kayıpları var

Muş, Ordu ve Erzurum'da etkili olan sağanak sonrası dereler taştı, yollarda su birikintileri oluştu.

ORDU'DA SELE KAPILAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ



Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, şiddetli yağış sonrası oluşan sele kapılan kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan şiddetli yağış sele dönüştü. Bu sırada ilçenin Çay Mahallesi'nde 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, sele kapıldı.

Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Karakoç'un cesedi suya kapıldığı yerin 2 kilometre uzağında bulundu.

Öte yandan Ordu Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, bugün İkizce ilçesine metrekareye 186,7, Çaybaşı ilçesine 78,43, Ünye ilçesine ise 89,8 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezine, 6 su baskını, 10 mahsur kalma ve 1 kayıp ihbarı yapıldığı aktarıldı.

Çaybaşı ilçesinde Hatice Kocakoç'un evinin önünden geçen menfeze düşerek sele kapıldığı ihbarının gelmesi üzerine ekiplerin yönlendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AFAD, itfaiye, jandarma, belediye ekipleri olay yerine intikal etmiştir. Kayıp şahsın cansız bedenine ulaşılmıştır. Ayrıca Ünye-İkizce karayolu heyelan nedeniyle kapanmış olup, yol açma çalışmaları Karayolları tarafından yürütülmektedir. Ulaşım tali yollardan sağlanmaktadır. Rusumat çalışmaları belediye ekipleri tarafından devam etmektedir. Yollarda, altyapı ve üstyapılarda hasarlar oluşmuştur. İlgili kurum ve kuruluşlar, yağışların ve sel sularının yol açtığı hasarları giderme çalışmalarını sürdürmektedir."

MUŞ'TA SELE KAPILAN GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ



Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde akıntıya kapılan 22 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası dereler taştı, yollarda su birikintileri oluştu. Birçok ev ve tarım arazilerinin su altında kaldığı Bahçe köyünde, Nazar Karataş (22), meydana gelen selde akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu genç kızın cesedi sudan çıkarıldı. Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram da köye giderek incelemelerde bulundu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Bayram, zararların giderilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

ERZURUM'DA SEL ETKİLİ OLDU

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yağış uyarısı yapılan Erzurum ve ilçelerinde öğleden sonra sağanak yağış etkili oldu. Kısa süreli dolu yağışının ardından sağanak hızını artırarak devam etti. Palandöken Dağı'nın arkasındaki Tekman ilçesinin kırsal Dalsöğüt Mahallesinde etkili olan sel nedeniyle bir köprü yıkıldı. Park halindeki iki araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Evlerinde mahsur kalan 4 hasta ise AFAD ekiplerinin yardımıyla Erzurum'daki hastanelere götürüldü.