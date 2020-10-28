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İki ilimizde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Adana ve Hatay'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

DHA28 Ekim 2020 Çarşamba 07:40 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 07:40
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Uyuşturucu kullanımını ve ticaretini önlemek için çalışmalarını sürdüren Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibi sonucu kent merkezinde uyuşturucu satışı yaptığı (torbacılık) iddia edilen 36 kişiyi belirledi. Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından ekipler, şafak vakti Adana ve Hatay'da tespit edilen 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin, demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulanan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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